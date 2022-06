Lo Stato che condivide l Everest con la Cina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato che condivide l Everest con la Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NEPAL

Significato/Curiosita : Lo stato che condivide l everest con la cina

Paese adottò l'euro (che condivide con altri 18 paesi della zona euro) in sostituzione della peseta ed ebbe termine solo con la grande crisi economica...

Significati, vedi nepal (disambigua). coordinate: 28°n 84°e / 28°n 84°e28; 84 il nepal (afi: /ne'pal/; in nepalese , nepala, [ne'pal][·info])... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

