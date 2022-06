Sono vicine in Svizzera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ZE

Significato/Curiosita : Sono vicine in svizzera

798562; 8.231973 la svizzera (in tedesco schweiz, in francese suisse, in romancio svizra), ufficialmente confederazione svizzera (in tedesco schweizerische...

ze – codice hasc del comune di želino (macedonia del nord) ze – codice vettore iata di líneas aéreas azteca ze – codice iso 3166-2:hu di zalaegerszeg (ungheria)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

