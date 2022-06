Sono lunghe per chi sta in pena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono lunghe per chi sta in pena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORE

Significato/Curiosita : Sono lunghe per chi sta in pena

La pena di morte negli stati uniti d'america è argomento controverso e dibattuto. gli stati uniti d'america sono attualmente uno dei 55 stati del mondo...

La liturgia delle ore è la preghiera ufficiale della chiesa cattolica. consiste nel canto di salmi, cantici e inni, con l'aggiunta di preghiere e letture... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

