Si siede in cattedra - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : PROF

Significato/Curiosita : Si siede in cattedra

Della basilica. il nome "cattedra" deriva dal termine latino cathedra, che indica la cattedra vescovile (il seggio sul quale siede il vescovo). l'opera del...

Provaci ancora prof! è una serie televisiva di produzione italiana trasmessa da rai 1 dal 6 novembre 2005 al 19 ottobre 2017, ispirata dai racconti di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

