Senza indugio... in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Senza indugio... in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IPSO FACTO

("affrettati lentamente" in lingua italiana) è una locuzione latina attribuita all'imperatore augusto dallo storico latino svetonio. in realtà, nel testo di...

La locuzione latina ipso facto (tradotta letteralmente, per il fatto stesso) viene usata nel senso di proprio a causa di quello specifico fatto.

Altre definizioni con senza; indugio; latino; Cocci senza uguali; Eroi senza pari; Si occupa dei cani senza essere veterinario; Cappello senza tesa; Un indugio che raffrena; indugio , ritegno; Un indugio che frena; Un indugio che fa riflettere; Oppure latino ; Tipo eccezionale... in latino ; lo... in latino ; Detto latino : Mors tua, vita _; Cerca nelle Definizioni