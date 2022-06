Queste... in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Queste... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : STE

Significato/Curiosita : Queste... in breve

breve – valore di una nota musicale. breve – termine araldico. breve apostolico – documento pontificio. breve – segno diacritico....

ste – codice iso 639-3 della lingua liaa-seti simplified technical english (linguaggio controllato settoriale)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

