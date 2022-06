Programmi per tablet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Programmi per tablet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : APP

Significato/Curiosita : Programmi per tablet

Funzionalità tablet pc integrate in questo sistema operativo, rispettano il concetto d'interfaccia originario, dove i normali programmi per pc possono essere...

L'app store è un negozio virtuale realizzato da apple disponibile per iphone, ipad e macintosh che permette agli utenti di cercare e scaricare applicazioni...

