Fu presa e distrutta il 14 luglio 1789 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu presa e distrutta il 14 luglio 1789. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BASTIGLIA

Significato/Curiosita : Fu presa e distrutta il 14 luglio 1789

Sorgeva l'omonima fortezza distrutta il 14 luglio 1789. la piazza si trova a cavallo di 3 arrondissement: il iv, l'xi e il xii. al centro sorge la colonne...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bastiglia (disambigua). la bastiglia (in francese: bastille saint-antoine) fu una grande fortezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con presa; distrutta; luglio; 1789; Promuovono e sostengono un impresa ; Inizio d impresa ; Esprime sorpresa ; Inizio d impresa ; Venne distrutta insieme a Gomorra; Fu distrutta da Nabucodonosor; Fu distrutta con Pompei; Fu distrutta dal Vesuvio assieme a Pompei; L attività svolta tra luglio e ottobre in campagna; La prese il popolo il 14 luglio 1789; La stagione di cui fa parte il mese di luglio ; Tra maggio e luglio ; La prese il popolo il 14 luglio 1789 ; Il mese in cui nel 1789 fu presa la Bastiglia; Il vascello di un noto ammutinamento nel 1789 ; In storia è l'Età che va dal 1492 al 1789 ; Cerca nelle Definizioni