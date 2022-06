Pregiato vino rosso del Veronese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pregiato vino rosso del Veronese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMARONE

Significato/Curiosita : Pregiato vino rosso del veronese

Il recioto della valpolicella è un vino rosso passito dolce docg del veneto prodotto esclusivamente nella valpolicella in provincia di verona da vitigni...

"amarone della valpolicella" nei documenti ufficiali e negli scritti degli umanisti. un estimo del 1503 attesta che la zona di produzione di "amarone della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

"amarone della valpolicella" nei documenti ufficiali e negli scritti degli umanisti. un estimo del 1503 attesta che la zona di produzione di "amarone della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con pregiato; vino; rosso; veronese; pregiato vino piemontese; pregiato vino calabrese; pregiato legno per pipe; Un fungo molto pregiato ; Lo è un vino che... si mastica; Giovane bovino ; Preposizione... nel vino ; Il nome della Sorvino ; Un grosso rapace notturno; È più grosso del topo; Il più grosso è la sequoia; Dà il viola con il rosso ; Paolo divenuto famoso come il veronese ; Il grande parco di divertimenti nel veronese ; Dolce natalizio veronese alto e soffice; Squadra di calcio veronese in serie A nel 2018;