Pesci verdastri d acqua dolce - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TINCHE

Significato/Curiosita : Pesci verdastri d acqua dolce

La trota (salmo trutta) è un pesce di acqua dolce e marina appartenente alla famiglia dei salmonidi dell'ordine dei salmoniformes. questa specie è presente...

Di lunghezza per 6 kg di peso, anche se sono registrate (non in italia) tinche lunghe fino a 84 cm. pesce onnivoro, si nutre di organismi bentonici e vegetali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

