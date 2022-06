Un minerale da cui si estrae l alluminio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un minerale da cui si estrae l alluminio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BAUXITE

Significato/Curiosita : Un minerale da cui si estrae l alluminio

Identificato dal numero cas.7429-90-5 si tratta di un metallo duttile color argento. l'alluminio si estrae principalmente dai minerali di bauxite ed è notevole la...

Della bauxite è in genere rosso cupo con irregolari macchie biancastre. la bauxite è il principale minerale per l'estrazione dell'alluminio. la bauxite, vista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

