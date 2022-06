Marco: è il vicequestore Rocco Schiavone alla TV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marco: è il vicequestore Rocco Schiavone alla TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GIALLINI

Significato/Curiosita : Marco: e il vicequestore rocco schiavone alla tv

rocco schiavone, un poliziotto borderline dal carattere burbero e irascibile, fin troppo insofferente alle regole. rocco schiavone, un vicequestore della...

Vita", ricorda giallini: "non credevo che avrei più fatto cinema, mi sarei dato solo al teatro". sempre nel 1998, arriva per giallini il primo ruolo da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con marco; vicequestore; rocco; schiavone; alla; Le vocali di marco ; Il regista marco Tullio; marco __: ha vinto il Festival di Sanremo 2013; Fu meta di marco Polo; Luisa __: è il vicequestore Lolita Lobosco in TV; __ Schiavone, vicequestore dei gialli; Marco: è il vicequestore Rocco Schiavone in TV; Il giallista che ha creato il vicequestore Rocco Schiavone; Isole spagnole a ovest del Marocco ; Martino e Bartolomeo pittori che diffusero il barocco italiano; Fuji : mela = Tarocco : x; Tomaso, celebre compositore barocco ; __ schiavone , vicequestore dei gialli; Marco: è il vicequestore Rocco schiavone in TV; Il giallista che ha creato il vicequestore Rocco schiavone ; Il Marco che è Rocco schiavone ; alla suola di sughero; Era circondata dalla DDR; Mandalo fuori dalla patria; _ dalla testa bianca: è l uccello simbolo degli USA; Cerca nelle Definizioni