La lucertola notturna che può arrampicarsi sui vetri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lucertola notturna che può arrampicarsi sui vetri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GECO

Significato/Curiosita : La lucertola notturna che puo arrampicarsi sui vetri

Scientifica nei confronti delle proprietà di adesione superficiale delle zampe del geco nasce dalla possibilità che la comprensione dei fenomeni che la causano,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

