Interpretano i testi da loro scritti - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : CANTAUTORI

Pubbliche. nelle opere dei gesuiti i geomanti sono definiti come "geo-lògi" o come "oro-lògi", perché interpretano la forma della terra o delle montagne...

Prima generazione di cantautori italiani di un certo spessore; così si è espresso in proposito umberto eco: tra i principali cantautori italiani degli anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con interpretano; testi; loro; scritti; interpretano tutto cattivamente; interpretano gli antichi testi; Si interpretano per ricavarne i numeri; L'insieme degli attori che interpretano un film; Includere una prova testi moniale in un fascicolo processuale; Il testi mone che era sulla scena o nei paraggi; Il grande intesti no; Un cultore di testi classici; Tu, io e loro ; Espulsi dalla Francia per il loro credo religioso; Valoro so sostenitore; Il più valoro so dei figli di Priamo; Apparecchio che proietta su uno schermo disegni o scritti ; Contratti sottoscritti a seguito di una gara; scritti da mano ignota; Accordi scritti ; Cerca nelle Definizioni