_ in: l ingresso in un sistema informatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ in: l ingresso in un sistema informatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LOG

Significato/Curiosita : _ in: l ingresso in un sistema informatico

un sistema informatico (o sistema di elaborazione dati) è un sistema meccanografico, un computer o un insieme di più computer, apparati o sottosistemi...

Vedi log (disambigua). log è un termine comunemente usato nell'informatica, specie in ambito sistemistico, con diversi significati. in inglese log significa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con ingresso; sistema; informatico; I tappetini all ingresso ; Il breve corridoio all ingresso delle case dell antica Roma; L ingresso nella comunità cristiana; In molti negozi hanno un ingresso separato; Il sistema politico in cui lo Stato esercita anche il potere religioso; Servirsi di un sistema ; sistema ti sul camion; sistema simile all ABS, nelle auto sigla; Aggiornamento di programma informatico ; Un test online per verificare che l utente informatico sia un umano e non un computer; Captatore informatico usato per intercettazioni; Qualsiasi programma informatico ; Cerca nelle Definizioni