Il Grazie dei Tedeschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Grazie dei Tedeschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il grazie dei tedeschi

Carattere privo dei tratti terminali (le grazie). nella stampa, il carattere a bastone è impiegato di norma sia per i titoli che per il corpo del testo...

danke schoen è una canzone del 1962 registrata per la prima volta da bert kaempfert; comunque, divenne famosa nel 1963 quando il cantante statunitense...