Forma uno Stato con la Nuova Guinea - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : PAPUA

Significato/Curiosita : Forma uno stato con la nuova guinea

Estensione al mondo (785753 km²), dopo la groenlandia, politicamente è divisa tra lo stato della papua nuova guinea e le province indonesiane della papua...

/ 6.3°s 147°e-6.3; 147 la papua nuova guinea (in hiri motu papua niu gini), ufficialmente stato indipendente della papua nuova guinea (anticamente identificato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

