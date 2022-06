Si festeggia quando cade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si festeggia quando cade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GENETLIACO

Significato/Curiosita : Si festeggia quando cade

Essi la festeggia a marzo. in italia la festa cade la seconda domenica di maggio. le fonti disponibili non concordano sulla data in cui in italia si incominciò...

Il compleanno, detto anche meno comunemente genetliaco, è il giorno dell'anno in cui è nata una persona. l'usanza di celebrare la propria data di nascita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

