Fanno scattare l impianto d allarme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno scattare l impianto d allarme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SENSORI

Significato/Curiosita : Fanno scattare l impianto d allarme

Per impianto di rivelazione e allarme antincendio si intende un insieme di dispositivi elettronici predisposti per rivelare la presenza di un incendio...

Odometri, sensori pir. sensori di orientamento: giroscopi, orizzonte artificiale, giroscopi laser, sensori di posizione, sensore di rotazione. sensori di forza:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con fanno; scattare; impianto; allarme; Chi ne è privo, fa solo ciò che fanno gli altri; fanno spettacoli con fantocci di legno mossi da fili; fanno spiare il sire; Una località in cui si beve o si fanno i fanghi; Fa scattare gli insofferenti; Portata... a scattare ; Facile a scattare ; Ha la tendenza a scattare !; L insieme di collegamenti di un impianto elettrico; Un impianto per la produzione della ghisa; Così si chiamò fino al 2018 l impianto sportivo romano all EUR; In mezzo all impianto ; Le... voci degli impianti d allarme ; Una creatura come Ariel suona per dare l allarme ; Un grido di allarme ; Messo in stato d allarme ; Cerca nelle Definizioni