Ettore diresse Ceravamo tanto amati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ettore diresse Ceravamo tanto amati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SCOLA

Significato/Curiosita : Ettore diresse ceravamo tanto amati

Ettore scola (trevico, 10 maggio 1931 – roma, 19 gennaio 2016) è stato un regista cinematografico e sceneggiatore italiano. noto soprattutto per aver... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

