Si esclama dopo la gaffe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si esclama dopo la gaffe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si esclama dopo la gaffe

Agli oscar 2014 ha cambiato la storia, in cosmopolitan. url consultato il 1º settembre 2019. ^ oscar, gaffe con la busta: "la la land, anzi moonlight", in...

