Si effettua spostando con il mouse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si effettua spostando con il mouse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : TRASCINAMENTO

Significato/Curiosita : Si effettua spostando con il mouse

Numerose aziende per ampliare il portafoglio software. a gennaio 2007, jobs ribattezzò la società apple inc., spostando la sua attenzione verso l'elettronica...

</html> il trascinamento della selezione html utilizza dom event modele drag eventsereditato da mouse events. durante le operazioni di trascinamento, vengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con effettua; spostando; mouse; effettua no voli; Esame effettua to in laboratorio; Un versamento effettua to sul conto corrente; Si effettua con telecamere; Religiosi che facevano sermoni spostando si di paese in paese; Vivono spostando si; Lo si compie spostando si da un posto all'altro; Lo fa... il mouse ; Disney lo chiamò Mickey mouse ; Mickey mouse in Italia; Comando ripetuto dato con il mouse ; Cerca nelle Definizioni