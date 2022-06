Lo è un educazione rigida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un educazione rigida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPARTANA

Significato/Curiosita : Lo e un educazione rigida

educazione siberiana è un film del 2013 diretto da gabriele salvatores, tratto dall'omonimo romanzo di nicolai lilin. in una piccola città della transnistria...

Iniziative individuali, influenzò profondamente la cultura spartana. l'ordinamento dello stato spartano che conosciamo in epoca classica è in misura significativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con educazione; rigida; Scienza inerente educazione e formazione; Il sacerdote piemontese che si dedicò all educazione dei giovani poveri; Rigidità, rigore, come nell educazione ; Buona educazione ; __ Lollobrigida ; Lo è una regola rigida da non violare; È rigida nell aereo; Può avere la copertina rigida ; Cerca nelle Definizioni