Il diffuso piatto arabo a base di semola - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CUSCUS

Significato/Curiosita : Il diffuso piatto arabo a base di semola

Alimento originario del maghreb ma diffuso in tutto il mondo, costituito da granelli di semola di frumento (del diametro di un millimetro prima della cottura...

– se stai cercando altri significati, vedi cuscus (disambigua). il cuscus (in italiano: cuscussù o cùscuso; in francese: couscous o cous cous; in arabo:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

