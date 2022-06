Si dice di individui molto tenaci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di individui molto tenaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MASTINI

Significato/Curiosita : Si dice di individui molto tenaci

Elastiche e tenaci, ma possono anche essere immersi in sé stessi, pretenziosi ed eccessivamente romantici. il più delle volte, essi sono molto accurati e...

Affermazioni di mastini, conoscerà per la prima volta giuseppe pelosi. condannato a dodici anni di carcere, nel febbraio 1987 mastini beneficia di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

