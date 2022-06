del Grappa: vi si ammira uno storico ponte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: del Grappa: vi si ammira uno storico ponte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BASSANO

Significato/Curiosita : Del grappa: vi si ammira uno storico ponte

Definitivamente nel 1979 tranvia vicenza-bassano del grappa, soppressa nel 1961 il trasporto pubblico locale di vicenza si caratterizza per una rete urbana di autobus...

Il centro urbano di bassano. i romani si insediarono nella zona nel ii secolo a.c. e la resero coltivabile. l'antico nome di bassano doveva essere fundus... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

