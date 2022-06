Cristiani non cattolici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cristiani non cattolici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PROTESTANTI

Significato/Curiosita : Cristiani non cattolici

Dell'apostolo pietro sulla cattedra di roma. i suoi fedeli vengono chiamati cristiani cattolici. formata da 24 chiese sui iuris, la chiesa latina in occidente e...

Bibbie protestanti: i libri deuterocanonici, compresi nella septuaginta ma non nel canone ebraico, non fanno parte del canone delle bibbie protestanti. non... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con cristiani; cattolici; Scrisse Supplica per i cristiani ; I primi cimiteri cristiani ; Pellegrini cristiani medievali diretti a Roma; Si chiamava cristiani a; Ha il potere di annullare i matrimoni cattolici ; Prelati cattolici porporati tipi di punti; Un voto che scelgono i sacerdoti cattolici ; Lo sono cattolici e protestanti;