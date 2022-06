C è chi passa per quello della cuffia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi passa per quello della cuffia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROTTO

Significato/Curiosita : C e chi passa per quello della cuffia

cuffia dei rotatori è il termine usato in anatomia per indicare il complesso muscolo-tendineo della spalla che forma un importante mezzo di fissità e...

Network. (en) rotto, su rotten tomatoes, flixster inc. (en, es) rotto, su filmaffinity. (en) rotto, su metacritic, red ventures. (en) rotto, su tv.com,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con passa; quello; della; cuffia; passa no altissimi; Tutti la lasciano passa re; Pianta passa ta alla storia per il suo veleno; Ritornare su vecchie questioni: __ il passa to; È altissimo quello 15; C è quello di sabbia e quello di nebbia; quello di Pitagora è tra i più famosi; quello paga indica il dettaglio della retribuzione; Il bollore della gioventù; La provincia che è situata nel centro della Sicilia; Un numero di fianco al nome della città; Nella mano c è quella della vita; La cuffia dei pallanuotisti; cuffia a maglia per i capelli; cuffia a maglia per tenere a posto i capelli; C è chi passa per quello della cuffia ; Cerca nelle Definizioni