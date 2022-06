Li ha chi non vede la realtà che lo circonda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li ha chi non vede la realtà che lo circonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARAOCCHI

Significato/Curiosita : Li ha chi non vede la realta che lo circonda

Per realtà aumentata (abbreviato ra o ar dall'inglese augmented reality), o realtà mediata dall'elaboratore, si intende l'arricchimento della percezione...

2021. ^ paraocchi (certificazione), su fimi. url consultato l'8 novembre 2021. ^ paola maria farina, blanco, è uscito il singolo ‘paraocchi’: il testo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

