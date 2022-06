Bruciarsi, scottarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bruciarsi, scottarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : USTIONARSI

Significato/Curiosita : Bruciarsi, scottarsi

(der. forse dal latino "iste die"+ "bas"); sbruìas le canèle: scottarsi (lett. bruciarsi le corde vocali); sculdà sö argu: lett. scaldare qualcuno (cercare...

Abbronzata può comunque subire danni, reagendo con l'eritema, fino a ustionarsi se esposta eccessivamente alla radiazione solare; antiossidanti che possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

