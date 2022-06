Arnesi che possono servire a tutto e a niente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnesi che possono servire a tutto e a niente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AGGEGGI

Significato/Curiosita : Arnesi che possono servire a tutto e a niente

Carbonella equivale a dire "niente di niente" come quando mancando la carbonella non si può accendere il fuoco zitto e mosca stai zitto e non si deve sentire...

Anche contenere strumenti non strettamente percussivi definiti comunemente aggeggi (come fischietti, sirene, macchine del vento ecc.). il movimento artistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

