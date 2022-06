Annullare un invito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Annullare un invito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DISDIRE

Significato/Curiosita : Annullare un invito

Dall'inizio la registrazione al servizio poteva avvenire solo su invito da parte di un altro utente che già utilizzava gmail. contestualmente a questa...

Un contratto biennale che a causa di svariati infortuni fu costretto a disdire con un anno di anticipo. inserito nella lista dei 50 migliori giocatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con annullare; invito; Ha il potere di annullare i matrimoni cattolici; annullare le marche; annullare con atto pubblico una norma; Si dice di impegno che non si può né rimandare né annullare ; L invito dei Sardi ad andare; invito a comparire in giudizio; Un invito a non star zitto; invito a entrare; Cerca nelle Definizioni