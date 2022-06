Si accompagna con le chips - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si accompagna con le chips. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : HAMBURGER

Significato/Curiosita : Si accompagna con le chips

Quelle ai gamberi sono le più note, vengono chiamate krupuk udang in indonesiano, prawn crackers in inglese britannico, shrimp chips o shrimp crackers in...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi hamburger (disambigua). l'hamburger (in italiano anche detto svizzera o medaglione, lett. "amburghese")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

