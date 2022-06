Con calende e none - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con calende e none. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IDI

Significato/Curiosita : Con calende e none

Data (in questo sistema di calendario) è stata misurata in avanti per i successivi giorni come le calende, none o idi. così, mentre i moderni calendari...

idi amin dada, all'anagrafe idi amin dada oumee (koboko, 17 maggio 1925 – gedda, 16 agosto 2003), è stato un politico, generale e dittatore ugandese,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 giugno 2022

Altre definizioni con calende; none; calende e Fiorentino; È vicina a Sesto calende ; La provincia di Sesto calende ; Cadevano dopo le calende | Venerdì 26 novembre 2021; Fiume che bagna Ginevra, Lione e Avignone ; La capitale col Partenone ; Località pordenone se; È non lontano da Avignone ; Cerca nelle Definizioni