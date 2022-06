Una linea per il web - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una linea per il web. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ISDN

Significato/Curiosita : Una linea per il web

Un sito web (o sito internet oppure detto semplicemente sito) è un insieme di pagine web correlate, ovvero una struttura ipertestuale di documenti informativi...

Integrated services digital network, o isdn, è una rete di telecomunicazioni digitale che consente di trasmettere servizi di voce (fonia) e trasferimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

Altre definizioni con linea; Erano in prima linea nel telefilm E.R; L Everett che ha prestato i linea menti al personaggio di Dylan Dog; S allinea no nel vigneto; Si trovano sempre in fondo alla linea ; Cerca nelle Definizioni