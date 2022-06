Lo è una documentazione... non divulgata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una documentazione... non divulgata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SEGRETA

Significato/Curiosita : Lo e una documentazione... non divulgata

L'autenticità della documentazione e che alina paš non sarebbe stata confermata come rappresentate nazionale fino alla fine delle indagini. dopo che è stato scoperto...

Voce principale: prigione. una prigione sotterranea (anche segreta o oubliette) è una stanza o una cella in cui venivano tenuti i prigionieri, posta soprattutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

