Il tessuto dei bevitori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tessuto dei bevitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il tessuto dei bevitori

Sclerotizzazione dei tessuti renali, e dolori addominali colici. nefropatie croniche ed encefalopatie sono state rilevate sia in forti bevitori di whisky di...

E la spugna suberites domuncula, che si accresce sulla conchiglia di gasteropode utilizzata come protezione dal paguro; in questo modo la spugna trae...