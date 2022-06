Può avere le setole e non è un pennello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può avere le setole e non è un pennello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPAZZOLA

Significato/Curiosita : Puo avere le setole e non e un pennello

Il pennello da barba è un particolare tipo di pennello utilizzato per montare il sapone o la crema da barba al fine di ottenere una schiuma che favorisca...

100 colpi di spazzola prima di andare a dormire è un romanzo erotico autobiografico della scrittrice catanese melissa panarello, all'epoca celata dietro... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

