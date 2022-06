Precede la pratica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede la pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEORIA

Significato/Curiosita : Precede la pratica

pratica, ma della dottrina della virtù della metafisica dei costumi (1797) che contiene il sistema dei doveri che derivano dalla ragione pratica. la ragione...

Alla prassi, ma mentre la teoria può prevedere o auspicare un'applicazione pratica, la teoresi la esclude a priori il lemma teorìa (ea) originariamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

