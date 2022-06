Materiale per bottiglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale per bottiglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PET

Significato/Curiosita : Materiale per bottiglie

Produssero bottiglie in vetro "marmorino" con aggiunte di filigrana d'argento e proprio in questo periodo, in inghilterra, l'uso delle bottiglie per conservare...

La pet therapy è la terapia dell'animale da affezione, dall'unione dei due termini: pet, che significa animale domestico, e therapy, che significa terapia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

Altre definizioni con materiale; bottiglie; Il materiale delle scarpette di Cenerentola; Attinente a un materiale fragile e trasparente; Un materiale come la fòrmica; Fu l autore materiale dell oltraggio di Anagni; Apribottiglie ; Ha scaffali zeppi di bottiglie DOC; L anello al collo di certe bottiglie ; L anello che si trova in cima alle bottiglie ; Cerca nelle Definizioni