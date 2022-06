Fiore a stella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiore a stella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASTER

Significato/Curiosita : Fiore a stella

Il fiore a sei petali (detto anche: rosa dei pastori, rosa carolingia, rosa celtica, stella-fiore, stella rosetta, fiore delle alpi, stella delle alpi...

Ari aster (new york, 15 luglio 1986) è un regista e sceneggiatore statunitense. ha scritto e diretto i film dell'orrore hereditary - le radici del male... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

