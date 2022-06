Ha un corno sul muso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un corno sul muso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome comune deriva da un'appendice carnosa posta sulla punta del muso. la vipera dal corno può raggiungere i 90 cm di lunghezza ed eccezionalmente superare...

Il rinoceronte indiano (rhinoceros unicornis, linnaeus, 1758) è un grosso mammifero perissodattilo che vive in nepal e in assam, in india. è confinato...