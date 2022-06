Si conferiscono per meriti particolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si conferiscono per meriti particolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : LAUREE HONORIS CAUSA

Significato/Curiosita : Si conferiscono per meriti particolari

Laurea. nella maggioranza degli altri paesi il riconoscimento di particolari meriti scientifici è comunemente premiato con il conferimento del titolo...

Delle lauree honoris causa, su repubblica.it. altri progetti wikiquote wikimedia commons wikiquote contiene citazioni di o su laurea honoris causa wikimedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

Altre definizioni con conferiscono; meriti; particolari; Che conferiscono dignità e prestigio; conferiscono super poteri a Super Pippo; Si conferiscono a fine gara; I suoi metalli indicano dei meriti ; Se non si vanta dei suoi meriti ha questa qualità; Ostentare i propri meriti ; Discorso che elenca ed esalta i meriti di qualcuno; Lo sono i vocaboli che evocano dei suoni particolari ; Zona della città con particolari caratteristiche; Passa in particolari cavi; Quella di particolari non esclude alcun dettaglio; Cerca nelle Definizioni