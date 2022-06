Una scheda telefonica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una scheda telefonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PREPAGATA

Significato/Curiosita : Una scheda telefonica

La scheda telefonica (detta anche carta telefonica, telecarta o tessera telefonica) è stata una tessera a banda magnetica (o a chip) mediante la quale...

Prodotti tramite l'utilizzo di una carta regalo prepagata. in sintesi, le macro tipologie di carta prepagate sono: ricaricabili non agganciate ad un conto...

Altre definizioni con scheda; telefonica; scheda rio per la raccolta di documenti; Una scheda per il telefonino; Vi si sta soli con la scheda elettorale; La scheda che elabora i segnali video nel computer; Raggiunte telefonica mente; Bloccare una linea telefonica con troppe chiamate; Programma per connettersi a Internet con linea telefonica ; Superman si cambia in quella telefonica ; Cerca nelle Definizioni