Una crema per la pelle - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : IDRATANTE

Significato/Curiosita : Una crema per la pelle

una crema viso è un'emulsione cosmetica destinata alla cura del viso: in particolare la crema viso è un prodotto per l'idratazione della pelle di tutto...

Delle creme idratanti sul mercato sono emulsioni o/w. la tipica formulazione di una crema idratante prevede: l'origine della crema idratante viene fatta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con crema; pelle; La crema ... sulla spiaggia; Stendere la crema ; Una crema nella sacca del bagnante; La notissima crema di cioccolato della Ferrerò; Il titolo di Ciappelle tto; Si può coniugare... a crepapelle ; Il Ciappelle tto di Boccaccio; Colorazione giallastra di pelle ; Cerca nelle Definizioni