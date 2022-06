Un tipo di scrittura arrotondata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di scrittura arrotondata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ONCIALE

Significato/Curiosita : Un tipo di scrittura arrotondata

Che i sistemi di scrittura più completi sono stati preceduti da proto-scrittura, sistemi ideografici e/o all'inizio rappresentazione di simboli mnemonici...

Svilupparono molti stili di onciale: africana (in uso nella provincia romana d'africa); era più angolosa rispetto alle altre forme di onciale. in particolare l'occhiello... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

