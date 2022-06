Un tasto del videoregistratore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tasto del videoregistratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : REC

Significato/Curiosita : Un tasto del videoregistratore

Exhibition di berlino nel 1979 ed è subentrato al precedente formato di videoregistratore (vcr) di philips e ai suoi derivati (vcr-lp e svr sviluppato da grundig)...

rec (reso graficamente come [•rec]) è un film horror spagnolo del 2007 diretto da jaume balagueró e paco plaza. barcellona. la giornalista ángela vidal... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con tasto; videoregistratore; tasto che azzera un sistema; Un tasto sul videotape; Il Capanna cantasto rie romano; Un tasto che si preme con Ctrl e Alt; Una presa per collegare il televisore al videoregistratore ; Una presa per col legare il televisore al videoregistratore ; videoregistratore in breve; Cerca nelle Definizioni