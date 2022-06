Qualunque voce attiva di un bilancio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qualunque voce attiva di un bilancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASSET

Significato/Curiosita : Qualunque voce attiva di un bilancio

Il bilancio dello stato o bilancio pubblico è un documento di contabilità di stato che indica le entrate, quali imposizione fiscale, tasse e redditi derivanti...

Il cespite (pronuncia: /'espite/ oppure /'spite/; in lingua inglese asset), nella finanza e nell'economia aziendale, è un bene o risorsa sia tangibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con qualunque; voce; attiva; bilancio; Lo è una qualunque cosa che toglie spazio utile; Ha impersonato al cinema Cetto La qualunque ; Un qualunque oggetto messo all asta; Vogliono emergere, a qualunque costo, nel campo lavorativo; Esame a voce ; Il medico che cura la voce ; Un tipo di voce lirica; Il minimo possibile di voce ; Cattiva , perversa; Interpretano tutto cattiva mente; Cattiva d animo; Mettere in cattiva luce; Disavanzo di bilancio ; In economia è una voce attiva di un bilancio ; Puo esserlo un bilancio ; Quelli finanziari appesantiscono il bilancio ; Cerca nelle Definizioni