Lo si ottiene interrogando un oracolo - Cruciverba

Lo si ottiene interrogando un oracolo.

Si ha il responso. la risposta alla nostra domanda è divisa in tre sezioni: la sentenza, lo stato di fatto, la situazione attuale, il responso oracolare...