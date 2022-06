Si offrono agli sposi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si offrono agli sposi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DONI

Significato/Curiosita : Si offrono agli sposi

In corteo si recano a casa dello sposo, dove i genitori di questo offrono agli sposi da mangiare un pezzetto di pane e da bere del vino in un unico boccale...

Il tondo doni è un dipinto a tempera grassa su tavola (diametro 120 cm) di michelangelo buonarroti, databile tra il 1505 e il 1507 e conservato nella galleria... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

